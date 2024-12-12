У Запоріжжі легковик на смерть збив на переході жінку
Смертельна ДТП сталася вранці 11 грудня у Комунарському районі Запоріжжя. Місцева мешканка — 72-річна пенсіонерка — загинула на місці аварії
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 06:50 на вулиці Космічній автомобіль Renault збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованій "зебрі".
"Від отриманих в результаті аварії травм 72-річна потерпіла померла на місці події", — йдеться в повідомленні.
За даними поліції, керманич був тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 11 грудня у Ніжинському районі Чернігівської області легковик Mazda врізався у вантажівку. В ДТП загинула 24-річна дівчина.
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