У Запоріжжі легковик на смерть збив на переході жінку

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Смертельна ДТП сталася вранці 11 грудня у Комунарському районі Запоріжжя. Місцева мешканка — 72-річна пенсіонерка — загинула на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 06:50 на вулиці Космічній автомобіль Renault збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованій "зебрі".

"Від отриманих в результаті аварії травм 72-річна потерпіла померла на місці події", — йдеться в повідомленні.

За даними поліції, керманич був тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 грудня у Ніжинському районі Чернігівської області легковик Mazda врізався у вантажівку. В ДТП загинула 24-річна дівчина.