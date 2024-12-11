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11 грудня 2024, 00:08

На Житомирщині позашляховик вилетів з дороги та врізався в дерево: загинула жінка

11 грудня 2024, 00:08
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фото: поліція
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ДТП сталася 10 грудня близько шостої ранку в селі Нянівці Коростенського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Toyota RAV4 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.

Травми отримали 46-річний водій та 45-річна пасажирка позашляховика. На жаль, жінка померла в "швидкій" дорогою до лікарні. Чоловіка ушпиталили до реанімації.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня поблизу села Вербляни на Львівщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом та фурою. Один із водіїв загинув на місці.

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