На Житомирщині позашляховик вилетів з дороги та врізався в дерево: загинула жінка
ДТП сталася 10 грудня близько шостої ранку в селі Нянівці Коростенського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій авто Toyota RAV4 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.
Травми отримали 46-річний водій та 45-річна пасажирка позашляховика. На жаль, жінка померла в "швидкій" дорогою до лікарні. Чоловіка ушпиталили до реанімації.
Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події.
Нагадаємо, ввечері 4 грудня поблизу села Вербляни на Львівщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом та фурою. Один із водіїв загинув на місці.
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