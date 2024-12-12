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ДТП с пострадавшими произошло вчера, 11 декабря, на Киевском шоссе в Житомире. В больницу госпитализировали маму с двумя малолетними мальчиками

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой Mercedes Benz. По данным следствия, внедорожником управлял 33-летний житель Винницкой области, а легковушкой — 33-летний житель Киева.

"В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры "Mercedes": двое мальчиков в возрасте 1,5 месяца и 8 лет, и их 32-летняя мама. Детей госпитализировали в областную детскую больницу, а женщину – в отделение реанимации городской больницы", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 10 декабря в селе Няновцы Коростенского района Житомирской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево. В аварии погибла 45-летняя женщина.