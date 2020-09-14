Рейтинг мера Житомира Сухомлина падає перед виборами – КВУ

Комітет виборців прогнозує, що нового мера в Житомирі обиратимуть у два тури

Комітет виборців прогнозує, що нового мера в Житомирі обиратимуть у два тури

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Соціологи фіксують падіння рейтингів чинного мера Житомира Сергія Сухомлина, який ітиме на вибори від партії «Пропозиція» і зростання рейтингу кандидата від «Слуги народу» Віктора Євдокимова.

Про це пише RegioNews з посиланням на Житомир.online.

За словами керівниці дослідницької програми Житомирської обласної організації "Комітету виборців України" Ірини Тітової, активісти житомирської філії КВУ провели дві хвилі опитування й кожна тривала три дні (з 2-го по 4-те вересня включно і з 9-го по 11-те вересня включно).

На підставі цих двох хвиль ми змоделювали прогноз результатів виборів до обласної та міської рад - як би виглядали ради, якби вибори відбулися зараз", - зазначила Ірина Тітова.

Щодо виборів міського голови, ситуація у місті змінюється. Якщо після першої хвилі опитування Сергій Сухомлин мав 40%, то через тиждень, після другої хвилі опитування, він мав вже 33%. Водночас рейтинг Віктора Євдокимова за тиждень між першою та другою хвилями опитування зріс майже у три рази.

Якщо станом на 4-те вересня ми мали беззаперечного лідера Сухомлина з 40%, то за тиждень ситуація якісно змінилася. Тепер ми маємо Сергія Сухомлина і з'явився виразний №2 - ректор Житомирської Політехніки Віктор Євдокимов, у якого ми зафіксували ріст рейтингу із умовних 3 до умовних 9%. Дані інших кандидатів в мери змінилися у межах похибки", - розповіла Ірина Тітова.

Зважаючи на це, Житомирська філія КВУ прийшла до наступних висновків: вибори голови Житомирської міської ОТГ, скоріше за все, відбудуться у два тури, тому що лідер опитування не має необхідного мінімуму у 50% + 1 голос для перемоги у першому турі, натомість його рейтинг знижується; а багато житомирян не планують йти на вибори (понад 20% опитаних).

Нагадаємо, Віктор Євдокимов представлятиме пропрезидентську партію на виборах мера Житомира восени.

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