Фракція "Слуга народу” збереться на термінове засідання

Воно відбудеться в КВЦ "Парковий"

Воно відбудеться в КВЦ "Парковий"

Фото: Facebook

Сьогодні, 14 вересня депутати фракції "Слуга народу" зберуться на термінове засідання.

Про це повідомляє strana.ua із посиланням на джерела у фракції, передає RegioNews.

За даними видання, "слуги” планують обговорити Виборчий кодекс. Захід розпочнеться о 19:00, на порядку денному "поки що два-три питання".

У чаті давно назріли питання, чому ми не збираємося. Тому буквально сьогодні прийняли рішення зібратися. Будуть організаційні питання фракції, а також будемо обговорювати Виборчий кодекс", - цитує видання слова одного із нардепів.

Також повідомляється, що швидше за все, президента і прем'єра на засіданні фракції не буде.

Нагадаємо, НАБУ затримало на хабарі помічника нардепа від "Слуги народу" Юрченка, за даними Гео Лероса, йдеться про 200 тисяч доларів неправомірної вигоди.