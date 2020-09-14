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14 вересня 2020, 13:27 8

Фракція "Слуга народу” збереться на термінове засідання

14 вересня 2020, 13:27 8
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Воно відбудеться в КВЦ "Парковий"
Воно відбудеться в КВЦ "Парковий"
Фото: Facebook
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Сьогодні, 14 вересня депутати фракції "Слуга народу" зберуться на термінове засідання.

Про це повідомляє strana.ua із посиланням на джерела у фракції, передає RegioNews.

За даними видання, "слуги” планують обговорити Виборчий кодекс. Захід розпочнеться о 19:00, на порядку денному "поки що два-три питання".

У чаті давно назріли питання, чому ми не збираємося. Тому буквально сьогодні прийняли рішення зібратися. Будуть організаційні питання фракції, а також будемо обговорювати Виборчий кодекс", - цитує видання слова одного із нардепів.

Також повідомляється, що швидше за все, президента і прем'єра на засіданні фракції не буде.

Нагадаємо, НАБУ затримало на хабарі помічника нардепа від "Слуги народу" Юрченка, за даними Гео Лероса, йдеться про 200 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Слуга народа засідання парламент Місцеві вибори фракція
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