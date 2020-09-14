У ВР немає постанов про зміни порядку проведення місцевих виборів - Разумков

Внести зміни до вже прийнятої постанови дуже складно

Внести зміни до вже прийнятої постанови дуже складно

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Спікер ВР Дмитро Разумков запевнив, що Рада не планує переглядати постанову про проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Про це передає RegioNews з посиланням РБК-Україна.

На цьому пленарному тижні жодних постанов про зміни постанови про оголошення виборів, яка вже була схвалена Верховною Радою, немає", - сказав Разумков.

За його словами, внести зміни до постанови про оголошення виборів, яка була ухвалена Верховною Радою, дуже складно.

Щодо самих змін до постанови, то, на жаль чи щастя, то ситуація наразі така, що внести зміни до постанови про оголошення виборів, яка була ухвалена Верховною Радою, м’яко кажучи, дуже складно. Це може поставити під сумнів організацію виборів, які сьогодні готуються, до яких готується вся держава", - підкреслив він.

Нагадаємо, місцеві вибори: голоси українців рахуватимуть декілька днів, найпесимістичніший сценарій підрахунку голосів – до середи після дня голосування.