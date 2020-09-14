Ексглава митниці Нефьодов може очолити список "Голосу" на виборах в Київраду – ЗМІ

Офіційна позиція Нефьодова поки невідома

Офіційна позиція Нефьодова поки невідома

Фото: скрін відео

Колишній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов розглядається як основний кандидат на перший номер у списку партії "Голос" на виборах в Київраду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Лівий берег".

Як пише видання з посиланням на свої джерела в партії, колишній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов може очолити список "Голосу" на виборах в Київраду.

Нефьодова розглядають як основного кандидата на перший номер у партійному списку Київради", - повідомило джерело.



Також напередодні кандидат у мери Києва від "Голосу" Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook спільне фото з Нефьодовим і главою партії "Голос" Кірою Рудик.

П'єр єм каву. Спілкуємось. Обмінюємось думками та ідеями. Але це, звісно ж, не так цікаво, як буде почитати коментарі під цим дописом)))))! Опубліковано Сергієм Притулою Неділя, 13 вересня 2020 р.



Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий залишити посаду.

24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади голови Митної служби. Тоді ж звільнили і керівника податкової служби Сергія Верланова.