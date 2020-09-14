Рейтинг мэра Житомира Сухомлина падает перед выборами – КИУ

Комитет избирателей прогнозирует, что нового мэра в Житомире будут выбирать в два тура

Комитет избирателей прогнозирует, что нового мэра в Житомире будут выбирать в два тура

Фото из открытых источников

Социологи фиксируют падение рейтингов действующего мэра Житомира Сергея Сухомлина, который пойдет на выборы от партии «Пропозиция» и рост рейтинга кандидата от «Слуги народа» Виктора Евдокимова.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Житомир.online.

По словам руководителя исследовательской программы Житомирской областной организации "Комитета избирателей Украины" Ирины Титовой, активисты житомирского филиала КИУ провели две волны опроса и каждая длилась три дня (с 2-го по 4-е сентября включительно и с 9-го по 11-е сентября включительно).

На основании этих двух волн мы смоделировали прогноз результатов выборов в областной и городской советы - как бы выглядели раду, если бы выборы состоялись сейчас", - отметила Ирина Титова.

Относительно выборов городского головы, ситуация в городе меняется. Если после первой волны опроса Сергей Сухомлин имел 40%, то через неделю, после второй волны опроса, он имел уже 33%. В то же время рейтинг Виктора Евдокимова за неделю между первой и второй волнами опроса вырос почти в три раза.

Если по состоянию на 4 сентября мы имели безоговорочного лидера Сухомлина с 40%, то за неделю ситуация качественно изменилась. Теперь мы имеем Сергея Сухомлина и появился отчетливый №2 - ректор Житомирского Политеха Виктор Евдокимов, у которого мы зафиксировали рост рейтинга с условных 3 до условных 9%. Данные других кандидатов в мэры изменились в пределах погрешности", - рассказала Ирина Титова.

Несмотря на это, Житомирский филиал КИУ пришла к следующим выводам: выборы главы Житомирской городской ОТГ, скорее всего, пройдут в два тура, потому что лидер опроса не имеет необходимого минимума в 50% + 1 голос для победы в первом туре, зато его рейтинг снижается; а многие житомиряне не планируют идти на выборы (более 20% опрошенных).

Напомним, Виктор Евдокимов будет представлять пропрезидентскую партию на выборах мэра Житомира осенью.

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