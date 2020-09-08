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08 вересня 2020, 11:04 13

Житомиряни "відправили в політ" мера Сухомлина слідом за Верещук

08 вересня 2020, 11:04 13
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"Мер парасольок" Сухомлин став героєм мемів
"Мер парасольок" Сухомлин став героєм мемів
Фото: з відкритих джерел
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На з'їзді партії "Пропозиція", що відбувся 6 вересня, була представлена команда, що йтиме на вибори на Житомирщині. Вести місцевий осередок партії буде чинний міський голова і співзасновник партії Сергій Сухомлин. Житомиряни відреагували у соцмережах серією мемів на політичну рекламу Сухомлина, якого позаочі називають "мером парасольок".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на соцмережі.

Сухомлин був одним з перших, хто відкрито заявив про своє рішення знову балотуватися на посаду міського голови обласного центру. Це стало зрозуміло ще в червні, коли він разом із мерами інших міст презентував політичну партію "Пропозиція".

Вся кампанія Сергія Сухомлина на даний момент базується на сітілайтах та бордах, де зображені об’єкти до та після реконструкції з підписом "було – стало". Команду градоначальника мало турбує той факт, що всі ці об'єкти були реконструйовані задовго до презентації "Пропозиції", але це не заважає демонструвати будівництво/реконструкцію за міський кошт як заслугу партії та безпосередньо мера.

Так, у соціальній мережі Facebook, з'явилась серія кумедних зображень, на яких мер Сухомлин "пролітає": чи то політично, чи то просто над Житомиром. Це вже вирішить голосування 25 жовтня.

Осінь. Парасольки стають популярними! Сухомлин дотримується трендів", - зазначено у підписі до фото.

На фотографіях зображено мера із червоною парасолькою в руках та серію сітілайтів "було - стало", що акцентують увагу на проблемах міста.

Нагадаємо, раніше із парасолькою "засвітилася" кандидат на посаду мера Києва Ірина Верещук - її підвісили на гойдалках для, очевидно, зйомок рекламного відео ролика.

партія мер Житомир Сергій Сухомлин Пропозиція
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