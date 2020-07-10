Збитки від весняних пожеж у Житомирській області оцінили в 1 мільярд

Для повної ліквідації наслідків пожеж знадобиться 2 роки

Для повної ліквідації наслідків пожеж знадобиться 2 роки

Фото: Нацполіція

Збитки від масштабних лісових пожеж, які весною цього року тривали в Житомирській області, оцінили у понад 1 мільярд гривень.

Про це "Укрінформу" повідомив начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк, передає RegioNews.

За словами чиновника, весняні пожежі охопили 43 тисячі гектарів території, на 32 гектарах відновили лісові культури і ще на 132 провели реконструкцію.

Сума збитків понад 1 млрд грн. Ми спочатку зосередили увагу на тому, аби забрати якісну деревину, вона реалізовується і ці кошти залучаються на необхідні лісогосподарські заходи", - повідомив Сахнюк.

Він додав, що для повної ліквідації наслідків весняних пожеж знадобиться 2 роки, на територіях, які зазнали збитків, працюють 156 лісозаготівельних бригад, але їх не вистачає.

Нагадаємо, 17 квітня в Овруцькому районі Житомирської області у декількох селах спалахнули пожежі після того, як місцеві селяни влаштували прибирання на кладовищах, в тому числі спалюючи сміття.

Площа лісових пожеж склала близько 4 тисяч гектарів, сильний вітер і суха погода не дозволяють приборкати стихію.