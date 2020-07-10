Президент запропонував створити в Україні програму з трансплантації органів

На це необхідно 3-4 мільярди гривень

На це необхідно 3-4 мільярди гривень

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Під час свого візиту до Волинської області президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками бізнесу, на якій запропонував створити в Україні програму з трансплантації органів за 2 роки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ZN.ua.

"Ця програма, про трансплантацію, я готовий ... Давайте зробимо це. Саме візьмемо цю програму, я зрозумів, які кошти - 3-4 мільярди. Ми зробимо все, щоб знайти ці кошти. І якщо ви говорите і це можливо зробити за два роки, побудувати в Україні - давайте зосередимося саме на цій програмі і то сьогодні зробимо", - сказав президент.

За словами ексзаступника глави МОЗ Михайла Загрійчука, Україні потрібна система трансплантації органів, яка дозволить робити трансплантації і не відправляти їх за кордон, на що витрачається 1,2 млрд гривень, яких вистачає на лікування 400 людей, за реальної необхідності в 10 тисяч.

Що таке система - це не точкові трансплантації, а існування всіх видів по всій країні. І задоволення потреби. Ми не знаємо, орієнтовно навіть, скільки людей потребують", - додав Загрійчук.

Як раніше повідомляв RegioNews, в Україні планують створити відомство з питань трансплантації. Новий орган буде відповідати за питання трансплантації та лікування громадян України за кордоном.