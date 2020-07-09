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09 липня 2020, 20:29

На трасі Одеса-Миколаїв загорілося два автомобілі, є жертви

09 липня 2020, 20:29
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Машини загорілися через зіткнення
Машини загорілися через зіткнення
Фото: новости N
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Увечері в четвер, 9 липня, на автодорозі М14 Одеса-Миколаїв при зіткненні загорілися ЗАЗ 1103 «Славута» і Volkswagen.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Новости N.

Обидва автомобілі рухались по автодорозі Одеса-Миколаїв. Біля села Федорівка Березанського району "Фольксваген" вдарив "Славуту". За попередніми даними, у ЗАЗ загорілася електропроводка і вогонь перекинувся на "Фольксваген".

Як повідомили представники ГУ ДСНС в Миколаївській області, один з людей, який перебував у "Славуті" встиг вискочити з автомобіля, другий згорів живцем.

Про водія і пасажирів "Фольксвагена" поки нічого невідомо.

Нагадаємо, 4 липня у Запорізькій області в ДТП травмувалося 4 дітей.

Одеса Миколаїв ДТП авто пожежа жертва
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