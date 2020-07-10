Убытки от весенних пожаров в Житомирской области оценили в 1 миллиард

Для полной ликвидации последствий пожаров понадобится 2 года

Для полной ликвидации последствий пожаров понадобится 2 года

Фото: Нацполиция

Убытки от масштабных лесных пожаров, которые весной этого года были в Житомирской области, оценили в более 1 миллиарда гривен.

Об этом "Укринформу" сообщил начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Сахнюк, передает RegioNews.

По словам чиновника, весенние пожары охватили 43 тысячи гектаров территории, на 32 гектарах восстановили лесные культуры и еще на 132 провели реконструкцию.

Сумма убытков более 1 млрд грн. Мы сначала сосредоточили внимание на том, чтобы забрать качественную древесину, она реализуется и эти средства привлекаются на необходимые лесохозяйственные мероприятия", - сообщил Сахнюк.

Он добавил, что для полной ликвидации последствий весенних пожаров понадобится 2 года, на территориях, которые понесли убытки, работают 156 лесозаготовительных бригад, но их не хватает.

Напомним, 17 апреля в Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор.

Площадь лесных пожаров составила около 4 тысяч гектаров, сильный ветер и сухая погода не позволяют обуздать стихию.