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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 12:43 26

У Чорнобилі та Житомирській області продовжують вирувати пожежі

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18 квітня 2020, 12:43 26
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Площа лісових пожеж склала близько 4 тисяч гектарів, сильний вітер і суха погода не дозволяють приборкати стихію
Фото: Віталій Юшкевич
Площа лісових пожеж склала близько 4 тисяч гектарів, сильний вітер і суха погода не дозволяють приборкати стихію

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Зазначається, що в Чорнобильській зоні на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв відбувається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем.

Рятувальники створили 297 км мінералізованих захисних смуг. До гасіння осередків займання залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки, упродовж 17 квітня було здійснено 134 скиди води, а саме 268 тон.

За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, у Житомирській області площа лісових пожеж склала близько 4 тисяч гектарів, знищено та пошкоджено 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.

Локалізовуємо пожежі на півночі Житомирщини: сьогодні було знищено десятки людських домівок та охоплено вогнем близько 4 тисяч гектарів лісу, - повідомив він.

На території 6 лісництв Овруцького району досі тривають маштабні пожежі, найбільшої шкоди вогонь приніс жителям сіл Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.

Для приборкання вогню використовується авіація – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – "БАТ-2".

За інформацією ДСНС, у Житомирській області частину лісових пожеж вдалося локалізувати, однак суха та вітряна погода ускладнює гасіння.

ДСНС закликає громадян до громадян із закликом не палити сухостій та сміття.

Нагадаємо, 17 квітня в Овруцькому районі Житомирської області у декількох селах спалахнули пожежі після того, як місцеві селяни влаштували прибирання на кладовищах, в тому числі спалюючи сміття.


пожежа Житомирська область Чорнобиль Київська область
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