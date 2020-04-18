У Чорнобилі та Житомирській області продовжують вирувати пожежі
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Зазначається, що в Чорнобильській зоні на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв відбувається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем.
Рятувальники створили 297 км мінералізованих захисних смуг. До гасіння осередків займання залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки, упродовж 17 квітня було здійснено 134 скиди води, а саме 268 тон.
За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, у Житомирській області площа лісових пожеж склала близько 4 тисяч гектарів, знищено та пошкоджено 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.
Локалізовуємо пожежі на півночі Житомирщини: сьогодні було знищено десятки людських домівок та охоплено вогнем близько 4 тисяч гектарів лісу, - повідомив він.
На території 6 лісництв Овруцького району досі тривають маштабні пожежі, найбільшої шкоди вогонь приніс жителям сіл Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.
Для приборкання вогню використовується авіація – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – "БАТ-2".
За інформацією ДСНС, у Житомирській області частину лісових пожеж вдалося локалізувати, однак суха та вітряна погода ускладнює гасіння.
ДСНС закликає громадян до громадян із закликом не палити сухостій та сміття.
Нагадаємо, 17 квітня в Овруцькому районі Житомирської області у декількох селах спалахнули пожежі після того, як місцеві селяни влаштували прибирання на кладовищах, в тому числі спалюючи сміття.
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