У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі

В Овруцькому районі Житомирської області у декількох селах спалахнули пожежі після того, як місцеві селяни влаштували прибирання на кладовищах, в тому числі спалюючи сміття

Фото: Віталій Юшкевич

В Овруцькому районі Житомирської області у декількох селах спалахнули пожежі після того, як місцеві селяни влаштували прибирання на кладовищах, в тому числі спалюючи сміття

Про це повідомляє ТСН.ua, передає RegioNews. Зазначається, що прибирання розпочав у селі Першотравневе голова села спільно з селянами. Вони підпалили траву і сміття з могил, однак вогонь почав швидко розповсюджуватися, і люди не змогли його загасити. Згодом пожежа переросла у верхову і набула загрозливих масштабів. Вогонь поширився на сусідні села Бережесть, Кам’янівка, Магдин та Личмани. Найбільше постраждало село Магдин, звідти жінок та дітей евакуювали до Гладковичів, де поселили у місцевому клубі, надали харчування, речі та медикаменти. Місцеві жителі розповідають, що через сильний вогонь пожежні не могли дістатися до палаючих сіл. В селі Острови Овруцького району пожежі виникли в четвер через підпали трави селянами, станом на сьогодні в селі згоріли десятки будинків, від яких не залишилося практично нічого. Фотографії та відеозаписи масштабних пожеж публікує у себе в Facebook місцевий житель Віталій Юшкевич. За даними ДСНС, в Житомирській області зареєстровано десятки пожеж, зокрема, масштабно палають ліси навколо Овруча, а також торф'яні родовища. Рятувальники нарікають на сильні пориви вітру, які допомагають поширюватися вогню. В області до гасіння пожеж планують залучити авіацію ДСНС. Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня Київ залишається серед лідерів у світі по рівню забруднення повітря. В Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв.

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