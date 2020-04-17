У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
Про це повідомляє ТСН.ua, передає RegioNews.
Зазначається, що прибирання розпочав у селі Першотравневе голова села спільно з селянами. Вони підпалили траву і сміття з могил, однак вогонь почав швидко розповсюджуватися, і люди не змогли його загасити.
Згодом пожежа переросла у верхову і набула загрозливих масштабів. Вогонь поширився на сусідні села Бережесть, Кам’янівка, Магдин та Личмани.
Найбільше постраждало село Магдин, звідти жінок та дітей евакуювали до Гладковичів, де поселили у місцевому клубі, надали харчування, речі та медикаменти.
Місцеві жителі розповідають, що через сильний вогонь пожежні не могли дістатися до палаючих сіл.
В селі Острови Овруцького району пожежі виникли в четвер через підпали трави селянами, станом на сьогодні в селі згоріли десятки будинків, від яких не залишилося практично нічого.
Фотографії та відеозаписи масштабних пожеж публікує у себе в Facebook місцевий житель Віталій Юшкевич.
За даними ДСНС, в Житомирській області зареєстровано десятки пожеж, зокрема, масштабно палають ліси навколо Овруча, а також торф'яні родовища.
Рятувальники нарікають на сильні пориви вітру, які допомагають поширюватися вогню. В області до гасіння пожеж планують залучити авіацію ДСНС.
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