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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 10:30 4

Пожежі в Луганській області вдалося локалізувати, відкритого вогню немає - ДСНС

10 липня 2020, 10:30 4
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Триває підрахунок збитків, спричинених вогнем
Триває підрахунок збитків, спричинених вогнем
Фото: ДСНС
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У Луганській області тривають заходи із ліквідації лісової пожежі, яка виникла 6 липня біля села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, пожежу вдалося локалізувати, загалом площа пройденої вогнем території склала близько 5 тисяч гектарів.

Відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків (23, 25, 115 квартали Борівського та Охтирського лісництв)", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що на місці події продовжують працювати 1169 рятувальників та залучено 228 одиниць техніки, зокрема 2 пожежних літаки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС", - додали у відомстві.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Луганська область пожежа ДСНС рятувальники
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