Пожежі в Луганській області вдалося локалізувати, відкритого вогню немає - ДСНС
У Луганській області тривають заходи із ліквідації лісової пожежі, яка виникла 6 липня біля села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними рятувальників, пожежу вдалося локалізувати, загалом площа пройденої вогнем території склала близько 5 тисяч гектарів.
Відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків (23, 25, 115 квартали Борівського та Охтирського лісництв)", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС уточнили, що на місці події продовжують працювати 1169 рятувальників та залучено 228 одиниць техніки, зокрема 2 пожежних літаки.
На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС", - додали у відомстві.
Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.
9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.