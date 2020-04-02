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Валерія Ясницька
журналіст
02 квітня 2020, 17:33 3

В Житомирі паски святитимуть на хлібзаводах

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02 квітня 2020, 17:33 3
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Паски перед Великоднем освячуватимуть під час випікання на місцевих хлібзаводах, щоб віряни могли купувати вже посвячені
Фото: Shutterstock
Паски перед Великоднем освячуватимуть під час випікання на місцевих хлібзаводах, щоб віряни могли купувати вже посвячені

Про рішення Житомирської мерії повідомив міський голова Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook.

"Щоб не наражати людей на небезпеку, запровадили додаткові обмеження під час відзначення Великодніх свят та поминальних днів. Погодили з Радою християнських церков Житомира і Житомирської області організувати прямі трансляції великодніх богослужінь на телеканалах. Домовилися з хлібзаводами про освячення пасок на виробництві (в торговельних мережах можна буде купити вже освячені). Закриваємо для відвідування кладовища, що знаходяться на території Житомирської міської ОТГ", – заявив Сергій Сухомлин.

Мер уточнив, що святкові богослужіння з усіх міських церков транслюватимуть онлайн, щоб люди не їхали в храм. Окрім того у місті сформують мобільні групи, які слідкуватимуть за порядком на кладовищах – щоб там не їли, не пили і не перевищували допустиму кількість осіб.

Щоб не наражати людей на небезпеку, запровадили додаткові обмеження під час відзначення Великодніх свят та поминальних...

Опубліковано Сергієм Сухомлиним Четвер, 2 квітня 2020 р.

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