В Житомирі паски святитимуть на хлібзаводах

Паски перед Великоднем освячуватимуть під час випікання на місцевих хлібзаводах, щоб віряни могли купувати вже посвячені

Фото: Shutterstock

Паски перед Великоднем освячуватимуть під час випікання на місцевих хлібзаводах, щоб віряни могли купувати вже посвячені

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