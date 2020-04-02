В Житомире будут святить куличи на хлебзаводах

Куличи перед Пасхой будут освящать во время выпекания на местных хлебозаводах, чтобы верующие могли покупать уже посвященные

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Куличи перед Пасхой будут освящать во время выпекания на местных хлебозаводах, чтобы верующие могли покупать уже посвященные

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