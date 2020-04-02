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Валерия Ясницкая
журналист
02 апреля 2020, 17:33 1

В Житомире будут святить куличи на хлебзаводах

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02 апреля 2020, 17:33 1
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Куличи перед Пасхой будут освящать во время выпекания на местных хлебозаводах, чтобы верующие могли покупать уже посвященные
Фото: Shutterstock
Куличи перед Пасхой будут освящать во время выпекания на местных хлебозаводах, чтобы верующие могли покупать уже посвященные

О решении Житомирской мэрии сообщил городской голова Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

"Чтобы не подвергать людей опасности, ввели дополнительные ограничения во время празднования Пасхальных праздников и поминальных дней. Согласовали с Советом христианских церквей Житомира и Житомирской области организовать прямые трансляции пасхальных богослужений на телеканалах. Договорились с хлебзаводами об освящении куличей на производстве (в торговых сетях можно будет купить уже освященные). Закрываем для посещения кладбища, находящиеся на территории Житомирского городского ОТГ", – заявил Сергей Сухомлин.

Мэр уточнил, что праздничные богослужения из всех городских церквей будут транслировать онлайн, чтобы люди не ехали в храм. Кроме того в городе сформируют мобильные группы, которые будут следить за порядком на кладбищах – чтобы там не ели, не пили и не превышали допустимое количество человек.

Чтобы не подвергать людей опасности, ввели дополнительные ограничения во время празднования Пасхальных праздников и поминальных...

Опубликовано Сергеем Сухомлиним Четверг, 2 апреля 2020 г.

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