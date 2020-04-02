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02 квітня 2020, 14:16 4

У Житомирі на Великодні свята закриють кладовища: за порушення штрафуватимуть

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02 квітня 2020, 14:16 4
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Виконком закриє доступ до усіх кладовищ у Житомирі. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання виконкому. На порушників режиму накладатимуть штрафи
Виконком закриє доступ до усіх кладовищ у Житомирі. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання виконкому. На порушників режиму накладатимуть штрафи

Про це пише RegioNews з посиланням на zhitomir.life.

Прибирати могили на цвинтарях Житомира можна з 6 квітня по 7 травня, крім визначеного періоду Великодніх свят, коли кладовища будуть закриті.

При необхідності прибирання могил, керівництво міста закликає житомирян не приходити у кількості понад три людини та дотримуватися усіх правил карантину.

Також, під час прибирання та відвідування могил заборонено розпивати алкоголь та вживати їжу.

За словами міського голови, у дні поминальних заходів міська рада перевірятиме дотримання прийнятого виконкомом рішення. Для цього залучать Нацгвардію та рейдові мобільні групи.

"Якщо будуть зафіксовані порушення – рейдові групи складатимуть протоколи. Відповідно будуть застосовані штрафи й інші заходи. Я прошу всіх з розумінням поставитися до цього рішення", – зауважив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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