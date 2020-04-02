Коронавірус в Києві: зафіксована перша смерть і 161 випадок інфікування
Як передає RegioNews, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.
За його словами, захворіли 19 чоловіків віком від 22 до 70 років, один 70-річний чоловік помер. Також захворіли 10 жінок – від 36 до 62 років.
Як зазначив мер, 18 осіб госпіталізовано: чотирьох – у клінічну лікарню №5, дев’ятеро людей – у лікарню №7. Ще трьох пацієнтів – в Олександрівську лікарню та двох – до лікарні №3. Одинадцятеро киян, що захворіли, лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Дванадцять пацієнтів, більша частина яких лікувалася в Олександрівській лікарні, одужали. Їх виписали додому", – підкреслив Кличко.
В цілому на 2 квітня експрес-тестами в столиці протестовано майже 2 200 киян. Лабораторно оброблено 1 202 зразки. Ще на дослідженні в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" – 404 зразки.
За словами Кличка, у місті розпочали тестувати всіх пацієнтів із діагнозом "запалення легенів".
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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Києві виявили 132 випадки коронавирусной інфекції COVID-19. За добу підтвердилися 25 нових випадки.
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