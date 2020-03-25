У Житомирській області 259 апаратів ШВЛ, але частину треба ремонтувати
Про це в ході брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.
"Ми раніше давали інформацію про 178 апаратів штучної вентиляції легень. Провели повний аналіз всього обладнання, яке є в наших лікувально-профілактичних закладах, і тепер їх загальна кількість 259, з них 192 – це ті, які можна використовувати. Різниця, що звучить, це обладнання, яке потребує ремонту чи переоснащення", - розповів Суслик.
За його словами, керівники медзакладів зроблять все необхідне, щоб обладнання працювало.
Також чиновник повідомив, що у Житомирській області нема жодного апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації.
"Їх 19 на всю Україну і в Житомирській області їх немає. Ми працюємо над тим, щоб такі апарати з’явилися і в нас. Вони дороговартісні. Апарат коштує приблизно 4,5-5 млн грн і плюс до 2 млн грн ще газовий аналізатор", – уточнив Микола Суслик.
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