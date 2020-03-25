14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 16:10 7

У Житомирській області 259 апаратів ШВЛ, але частину треба ремонтувати

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 16:10 7
Читайте также на русском языке
В лікарнях Житомирської області є в наявності 192 апарати штучної вентиляції легень, які готові до роботи. Ще 67 апаратів потребують ремонту
Фото: flickr
В лікарнях Житомирської області є в наявності 192 апарати штучної вентиляції легень, які готові до роботи. Ще 67 апаратів потребують ремонту

Про це в ході брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

"Ми раніше давали інформацію про 178 апаратів штучної вентиляції легень. Провели повний аналіз всього обладнання, яке є в наших лікувально-профілактичних закладах, і тепер їх загальна кількість 259, з них 192 – це ті, які можна використовувати. Різниця, що звучить, це обладнання, яке потребує ремонту чи переоснащення", - розповів Суслик.

За його словами, керівники медзакладів зроблять все необхідне, щоб обладнання працювало.

Також чиновник повідомив, що у Житомирській області нема жодного апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації.

"Їх 19 на всю Україну і в Житомирській області їх немає. Ми працюємо над тим, щоб такі апарати з’явилися і в нас. Вони дороговартісні. Апарат коштує приблизно 4,5-5 млн грн і плюс до 2 млн грн ще газовий аналізатор", – уточнив Микола Суслик.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

24 березня повідомлялось, що в Житомирську область надійшла перша партія медичних засобів з Китаю для поповнення запасів у лікарнях Житомирщини.


медицина Житомир Житомирська область
Одесити шоковані поведінкою колишніх ув'язнених з туберкульозом, яких "поселили" біля їхніх будинків
24 березня 2020, 16:24
У Житомирі виявили ще один випадок зараження COVID-19
24 березня 2020, 13:03
В Житомирській області викрили скупника бурштину
23 березня 2020, 13:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »