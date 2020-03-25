У Житомирській області 259 апаратів ШВЛ, але частину треба ремонтувати

В лікарнях Житомирської області є в наявності 192 апарати штучної вентиляції легень, які готові до роботи. Ще 67 апаратів потребують ремонту

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В лікарнях Житомирської області є в наявності 192 апарати штучної вентиляції легень, які готові до роботи. Ще 67 апаратів потребують ремонту

Про це в ході брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews. "Ми раніше давали інформацію про 178 апаратів штучної вентиляції легень. Провели повний аналіз всього обладнання, яке є в наших лікувально-профілактичних закладах, і тепер їх загальна кількість 259, з них 192 – це ті, які можна використовувати. Різниця, що звучить, це обладнання, яке потребує ремонту чи переоснащення", - розповів Суслик. За його словами, керівники медзакладів зроблять все необхідне, щоб обладнання працювало. Також чиновник повідомив, що у Житомирській області нема жодного апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації. "Їх 19 на всю Україну і в Житомирській області їх немає. Ми працюємо над тим, щоб такі апарати з’явилися і в нас. Вони дороговартісні. Апарат коштує приблизно 4,5-5 млн грн і плюс до 2 млн грн ще газовий аналізатор", – уточнив Микола Суслик. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється) 24 березня повідомлялось, що в Житомирську область надійшла перша партія медичних засобів з Китаю для поповнення запасів у лікарнях Житомирщини.

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