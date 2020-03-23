В Житомирській області викрили скупника бурштину

20 березня працівники Нацполіції провели санкціонований обшук у будинку жителя с. Соснівки, якого підозрюють в організації нелегального пункту скупки бурштину

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20 березня працівники Нацполіції провели санкціонований обшук у будинку жителя с. Соснівки, якого підозрюють в організації нелегального пункту скупки бурштину

Про це повідомив начальник Олевського відділення Нацполіції Ігор Григоришин, передає RegioNews.

Зазначається, що під час обшуку у 33-річного чоловіка вилучено каміння крупної фракції, а також інші свідчення протиправної діяльності.

Він підозрюється за ч. 4 за ст. 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони або використання надр). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, триває розслідування.

Також повідомляється, що на півночі Житомирської області працюють додаткові сили поліції та Нацгвардії для попередження незаконного видобутку бурштину.

Здійснюється моніторинг ситуації з метою виявлення нелегалів та припинення протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що Луцькі прикордонники затримали автомобіль з бурштином, який направлявся до Польщі.