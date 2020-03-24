У Житомирі виявили ще один випадок зараження COVID-19

У Житомирі встановили ще один випадок інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19

Фото: flickr

У Житомирі встановили ще один випадок інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19

Про це на сторінці в Facebook повідомив мер міста Сергій Сухомлин, передає RegioNews.

"Ще один позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 в Житомирі", - повідомив він.

За словами мера міста, пацієнтку госпіталізували в інфекційне відділення лікарні №1, очікують на результати лабораторного аналізу.

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