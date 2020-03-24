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24 березня 2020, 13:03 10

У Житомирі виявили ще один випадок зараження COVID-19

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24 березня 2020, 13:03 10
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У Житомирі встановили ще один випадок інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19
Фото: flickr
У Житомирі встановили ще один випадок інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19

Про це на сторінці в Facebook повідомив мер міста Сергій Сухомлин, передає RegioNews.

"Ще один позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 в Житомирі", - повідомив він.

За словами мера міста, пацієнтку госпіталізували в інфекційне відділення лікарні №1, очікують на результати лабораторного аналізу.

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Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.

МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.


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