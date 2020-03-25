В Житомирской области 259 аппаратов ИВЛ, но часть надо ремонтировать
Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.
"Мы раньше давали информацию о 178 аппаратах искусственной вентиляции легких. Провели полный анализ всего оборудования, которое есть в наших лечебно-профилактических учреждениях, и теперь их общее количество 259, из них 192 - это те, которые можно использовать. Разница, звучит, это оборудование, требующее ремонта или переоснащения", - рассказал Суслик.
По его словам, руководители медучреждений сделают все необходимое, чтобы оборудование работало.
Также чиновник сообщил, что в Житомирской области нет ни одного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.
"Их 19 на всю Украину и в Житомирской области их нет. Мы работаем над тем, чтобы такие аппараты появились и у нас. Они дорогостоящие. Аппарат стоит примерно 4,5-5 млн грн и плюс 2 млн грн еще газовый анализатор", - уточнил Николай Суслик.
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24 марта сообщалось, что в Житомирскую область поступила первая партия медицинских средств из Китая для пополнения запасов в больницах Житомирщины.
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