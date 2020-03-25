В Житомирской области 259 аппаратов ИВЛ, но часть надо ремонтировать

В больницах Житомирской области есть в наличии 192 аппарата искусственной вентиляции легких, которые готовы к работе. Еще 67 аппаратов нуждаются в ремонте

Фото: flickr

В больницах Житомирской области есть в наличии 192 аппарата искусственной вентиляции легких, которые готовы к работе. Еще 67 аппаратов нуждаются в ремонте

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews. "Мы раньше давали информацию о 178 аппаратах искусственной вентиляции легких. Провели полный анализ всего оборудования, которое есть в наших лечебно-профилактических учреждениях, и теперь их общее количество 259, из них 192 - это те, которые можно использовать. Разница, звучит, это оборудование, требующее ремонта или переоснащения", - рассказал Суслик. По его словам, руководители медучреждений сделают все необходимое, чтобы оборудование работало. Также чиновник сообщил, что в Житомирской области нет ни одного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. "Их 19 на всю Украину и в Житомирской области их нет. Мы работаем над тем, чтобы такие аппараты появились и у нас. Они дорогостоящие. Аппарат стоит примерно 4,5-5 млн грн и плюс 2 млн грн еще газовый анализатор", - уточнил Николай Суслик. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется) 24 марта сообщалось, что в Житомирскую область поступила первая партия медицинских средств из Китая для пополнения запасов в больницах Житомирщины.

.