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25 марта 2020, 16:10 6

В Житомирской области 259 аппаратов ИВЛ, но часть надо ремонтировать

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25 марта 2020, 16:10 6
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В больницах Житомирской области есть в наличии 192 аппарата искусственной вентиляции легких, которые готовы к работе. Еще 67 аппаратов нуждаются в ремонте
Фото: flickr
В больницах Житомирской области есть в наличии 192 аппарата искусственной вентиляции легких, которые готовы к работе. Еще 67 аппаратов нуждаются в ремонте

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

"Мы раньше давали информацию о 178 аппаратах искусственной вентиляции легких. Провели полный анализ всего оборудования, которое есть в наших лечебно-профилактических учреждениях, и теперь их общее количество 259, из них 192 - это те, которые можно использовать. Разница, звучит, это оборудование, требующее ремонта или переоснащения", - рассказал Суслик.

По его словам, руководители медучреждений сделают все необходимое, чтобы оборудование работало.

Также чиновник сообщил, что в Житомирской области нет ни одного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.

"Их 19 на всю Украину и в Житомирской области их нет. Мы работаем над тем, чтобы такие аппараты появились и у нас. Они дорогостоящие. Аппарат стоит примерно 4,5-5 млн грн и плюс 2 млн грн еще газовый анализатор", - уточнил Николай Суслик.

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24 марта сообщалось, что в Житомирскую область поступила первая партия медицинских средств из Китая для пополнения запасов в больницах Житомирщины.


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