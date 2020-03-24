Одесити шоковані поведінкою колишніх ув'язнених з туберкульозом, яких "поселили" біля їхніх будинків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Так, в рамках урядової стратегії у сфері протидії ВІЛ/СНІД, туберкульозу та вірусних гепатитів в області триває оптимізація спеціалізованих медзакладів.
Ще в 2017 році почалося об'єднання тубдиспансерів і центрів з боротьби з ВІЛ в єдину установу — Одеський обласний центр соціально значущих хвороб.
Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА прийняв відповідне рішення і наказав ООЦСЗХ перепрофілювати розташоване на вул. Агрономічна VIII стаціонарне відділення для хворих на ВІЛ/СНІД на 50 ліжок на відділення для пацієнтів з відкритою формою туберкульозу до 1 квітня.
Місцеві жителі поскаржилися, що новоприбулі пацієнти не дотримуються карантину і ходять на вулиці без нагляду, відвідуючи магазини та громадські місця.
Людей шокує той факт, що деякі пацієнти вживають наркотики у скверах, де гуляють діти. Після себе вони залишають використані шприци з кров'ю і саморобні кальяни — бульбулятори. Поруч з лікарнею знаходяться житлові будинки, кілька дитячих майданчиків.
"Лікування у відділенні проходять переважно колишні ув'язнені. Одна з медсестер цієї лікарні розповіла, що пацієнт погрожував їй ножем через те, що вона не дозволяла палити в палаті. Ходять без масок, на зауваження погрожують розправою і кажуть, що готові ще раз відсидіти. Цілий день ходять по вулицях в пошуках горілки та наркотиків. Лікарня карантину не дотримується, і всі пацієнти вільно виходять за межі її території", - повідомляють місцеві жителі.
Сусіди клініки направили звернення у всі можливі інстанції — включаючи президента і мера. Вони вимагають провести перевірку медустанови, а перепрофілювання визнати незаконним.
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