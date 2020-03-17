В Дніпропетровській області звільнили директора інтернату через неготовність до коронавірусу

Директора комунального закладу "Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат" Змієнко Олександра звільнили за перешкоджання комісії по запобіганню і поширенню коронавірусу

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Директора комунального закладу "Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат" Змієнко Олександра звільнили за перешкоджання комісії по запобіганню і поширенню коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДніпроОДА.

Зазначено, що директор перешкоджав посадовим особам, які здійснювали моніторинг готовності закладу до можливого карантину через коронавірус, в доступі до приміщень інтернату.

Через це порушення посадовця звільнили на підставі статті 41 Кодексу законів про працю України.

Інших керівників комунальних закладів і установ попередили про необхідність суворого і негайного дотримання всіх вимог щодо забезпечення протиепідемічних дій.

Зазначимо, в Дніпропетровській області не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

17 березня Верховна Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).