В Дніпропетровській області звільнили директора інтернату через неготовність до коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДніпроОДА.
Зазначено, що директор перешкоджав посадовим особам, які здійснювали моніторинг готовності закладу до можливого карантину через коронавірус, в доступі до приміщень інтернату.
Через це порушення посадовця звільнили на підставі статті 41 Кодексу законів про працю України.
Інших керівників комунальних закладів і установ попередили про необхідність суворого і негайного дотримання всіх вимог щодо забезпечення протиепідемічних дій.
Зазначимо, в Дніпропетровській області не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
17 березня Верховна Рада схвалила закон про протидію коронавірусу.
Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).
- 13:26 17 березня Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
- 13:19 17 березня Коронавірус у Чернівцях: боксів для ізоляції немає, нові апарати ШВЛ приїдуть в травні
- 13:16 17 березня В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини
- 13:05 17 березня Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - вчені
- 12:57 17 березня Олексій Бучинський залишиться заступником голови рівненської облради
- 12:56 17 березня Тернопіль: міськрада просить зменшити навантаження на бізнес на період карантину
- 10:31 17 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих