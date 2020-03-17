Эпидемия коронавируса: житомирским медикам удвоят зарплату

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции городской совет Житомира во время внеочередной сессии выделил из бюджета 25 млн гривен

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Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции городской совет Житомира во время внеочередной сессии выделил из бюджета 25 млн гривен

Об этом сообщается на сайте горсовета, передает RegioNews.

Отмечается, что 12,5 млн гривен будет выделено на зарплату медикам, привлеченным к борьбе с вирусом COVID-19.

Также для житомирских больниц планируют купить 4 аппарата искусственной вентиляции легких, а также аппараты для кислородного обогащения и все необходимые медикаменты.

Депутаты также планируют обратиться в Минздрав с просьбой выделить 30-50 млн гривен на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

В Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

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