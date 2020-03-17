Эпидемия коронавируса: житомирским медикам удвоят зарплату
Об этом сообщается на сайте горсовета, передает RegioNews.
Отмечается, что 12,5 млн гривен будет выделено на зарплату медикам, привлеченным к борьбе с вирусом COVID-19.
Также для житомирских больниц планируют купить 4 аппарата искусственной вентиляции легких, а также аппараты для кислородного обогащения и все необходимые медикаменты.
Депутаты также планируют обратиться в Минздрав с просьбой выделить 30-50 млн гривен на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.
В Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.
По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.
Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
- 16:38 17 марта Коронавирус: доллар перевалил за 29 гривен
- 16:37 17 марта Путин во время карантина посетит оккупированный Крым
- 16:25 17 марта В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
- 16:07 17 марта "Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
- 16:02 17 марта Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
- 15:53 17 марта Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных