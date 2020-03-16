Рада через коронавірус змінить графік роботи, а нардепам роздадуть маски
Як передає RegioNews із посиланням на сайт Ради, про такі заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу заявив спікер Дмитро Разумков 16 березня на засіданні погоджувальної ради парламенту.
"Рада не закривається, вона продовжить працювати, однак ми змінюємо черговість проведення пленарних і комітетських тижнів. До 3 квітня ми переходимо в режим роботи в комітетах", – сказав він.
За словами Разумкова, всі керівники фракцій підтримують цю пропозицію.
Також він додав, що найближчим часом пройде позачергове засідання парламенту, де розглядатимуть законопроєкт, який стосується боротьби з коронавірусом. Таке засідання, за його словами, пропонують провести 17 березня з 8:00 до 10:00.
На прохання парламентаріїв, депутати на позачерговому засіданні будуть працювати в медичних масках.
"Дмитро Олександрович, на завтра зобов'яжіть всіх депутатів приходити в масках. І всі представники Кабміну, запрошені повинні бути завтра в сесійній залі виключно в медичних масках", - звернувся до спікера депутат від групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець.
На що Разумков відповів, що "завтра будуть маски". "Вас забезпечать масками. І апарат так само - апарат в цьому плані подбав. Будуть забезпечені і працівники апарату. І пройшла дезінфекція залу Верховної Ради, і кулуарів, і цього залу", - додав він.
При цьому спікер зазначив, що є народні депутати, які повернулися з відряджень зарубіжних, які недостатньо добре себе почувають і завтра їх не буде на позачерговому засіданні Ради.
Зазначимо, згідно з календарним планом, ВРУ мала проводити засідання з 17 по 20 березня і з 31 березня по 3 квітня.
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Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.
Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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