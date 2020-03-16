Житомирский облсовет будет работать удаленно

С понедельника, 16 марта Житомирский областной совет на период карантина будет работать в дистанционном режиме

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С понедельника, 16 марта Житомирский областной совет на период карантина будет работать в дистанционном режиме

Об этом со ссылкой на пресс-службу областного совета передает RegioNews.

Сообщается, что для обеспечения надлежащей работы областного совета будет определено необходимое количество сотрудников, которые будут работать поочередно.

Все остальные сотрудники будут работать удаленно из дома.

Руководство областного совета пошло на такие шаги для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников учреждения и населения области.

Напомним, в Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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