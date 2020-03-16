Київська влада витратить 10 млн гривень на медичні маски

В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок

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В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок

Про це в Twitter повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Зазначається, що кошти будуть виділені із резервного фонду міського бюджету.

Кличко також повідомив, що медичні маски в першу чергу отримають лікарні і поліклініки, а також працівники громадського транспорту та аптеки КП "Фармація".

Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 млн грн на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація". — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 16, 2020

Нагадаємо, влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати.

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