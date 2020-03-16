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16 березня 2020, 13:03 12

Карантин у Житомирі: міська влада посилить заходи безпеки

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16 березня 2020, 13:03 12
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В Житомирі скасують заплановані раніше розважальні заходи, а також день міста, що мав відбутися у травні 2020 року
Фото: Facebook
В Житомирі скасують заплановані раніше розважальні заходи, а також день міста, що мав відбутися у травні 2020 року

Про це передає RegioNews з посиланням на видання zhitomir.info.

У понеділок, 16 березня в Житомирській міській раді було посилено заходи безпеки, на вході відвідувачам перевіряють температуру. До кабінетів відвідувачів просять заходити по одному.

Зазначається, що заходи безпеки застосовуються у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції.

Усі засідання та наради будуть проводити у закритому режимі. В ході позачергового засідання виконавчого комітету міськради 16 березня планується розгляд рішення про посилення обмежувальних заходів у місті.

Кошти, виділені на проведення розважальних заходів, планують використати для боротьби з поширенням та запобіганням коронавірусної інфекції.

Міська влада планує призупинити роботу закладів громадського харчування і скоротити кількість громадського транспорту. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини.

Нагадаємо, в Радомишлі Житомирської області п'ятеро місцевих жителів, які ходили до церкви разом із померлою від коронавірусу жінкою, госпіталізовані із підозрілими симптомами.

Станом на 14 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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