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16 марта 2020, 13:03 13

Карантин в Житомире: власти усилят меры безопасности

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16 марта 2020, 13:03 13
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В Житомире отменят запланированные ранее развлекательные мероприятия, а также День города, который должен был состояться в мае 2020 года
Фото: Facebook
В Житомире отменят запланированные ранее развлекательные мероприятия, а также День города, который должен был состояться в мае 2020 года

Об этом передает RegioNews со ссылкой на издание zhitomir.info.

В понедельник, 16 марта в Житомирском городском совете были усилены меры безопасности, на входе посетителям проверяют температуру. В кабинеты посетителей просят заходить по одному.

Отмечается, что меры безопасности применяют в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все заседания и совещания будут проводить в закрытом режиме. В ходе внеочередного заседания исполнительного комитета горсовета 16 марта планируется рассмотрение решение об усилении ограничительных мероприятий в городе.

Средства, выделенные на проведение развлекательных мероприятий, планируют использовать для борьбы с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.

Городские власти планируют приостановить работу заведений общественного питания и сократить количество общественного транспорта. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины.

Напомним, в Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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