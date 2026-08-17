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17 серпня 2026, 07:04

РФ атакувала Запоріжжя та область: двоє загиблих і троє поранених

17 серпня 2026, 07:04
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж доби російські війська завдали 1217 ударів по 60 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

Окупанти здійснили 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Григорівці, Вікторівці, Трудовому, Новокасянівці, Барвинівці, Тернівці, Михайлівському, Мар'янівці, Новосолоному, Преображенці, Тимошівці, Омельнику, Свободі та інших населених пунктах.

Крім того, російські військові застосували 846 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Також зафіксовано один обстріл із РСЗВ по Цвітковому та 350 артилерійських ударів по населених пунктах області.

Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що російські війська 16 серпня атакували реактивним безпілотником поштове відділення, розташоване у торговельному центрі в передмісті Одеси. Було відомо про двох постраждалих.

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