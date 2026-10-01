У Львові автобус зіткнувся з інкасаторським авто та врізався в дерево

Фото: Варта1

Сьогодні, 1 жовтня, у Львові на вулиці Науковій сталася ДТП за участю автобуса маршруту №51 та інкасаторського автомобіля

Про це пише видання Варта1, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, автобус рухався смугою-дублером. За даними Львівської міської ради, водій інкасаторського автомобіля почав рух заднім ходом, після чого сталося зіткнення.

Водночас за іншою попередньою інформацією, автобус спочатку зіткнувся з легковим автомобілем, а потім зачепив інкасаторське авто. Від удару воно розвернулося, а автобус протягнув його близько шести метрів, після чого врізався в дерево.

Загалом у ДТП пошкоджено п'ять автомобілів, автобус та інкасаторське авто.

Водія автобуса та кількох пасажирів оглянули медики. Після огляду їх відпустили.

Поліція встановлює всі обставини та причини аварії

Нагадаємо, вдень 30 вересня на Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП. Від отриманих травм на місці аварії загинув 55-річний водій ВАЗу. Ще дві людини постраждали.