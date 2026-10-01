00:55  01 жовтня
Співачка MamaRika втратила голос: що сталось
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2026, 12:59

У Львові автобус зіткнувся з інкасаторським авто та врізався в дерево

01 жовтня 2026, 12:59
Читайте также на русском языке
Фото: Варта1
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 1 жовтня, у Львові на вулиці Науковій сталася ДТП за участю автобуса маршруту №51 та інкасаторського автомобіля

Про це пише видання Варта1, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, автобус рухався смугою-дублером. За даними Львівської міської ради, водій інкасаторського автомобіля почав рух заднім ходом, після чого сталося зіткнення.

Водночас за іншою попередньою інформацією, автобус спочатку зіткнувся з легковим автомобілем, а потім зачепив інкасаторське авто. Від удару воно розвернулося, а автобус протягнув його близько шести метрів, після чого врізався в дерево.

Загалом у ДТП пошкоджено п'ять автомобілів, автобус та інкасаторське авто.

Водія автобуса та кількох пасажирів оглянули медики. Після огляду їх відпустили.

Поліція встановлює всі обставини та причини аварії

Нагадаємо, вдень 30 вересня на Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП. Від отриманих травм на місці аварії загинув 55-річний водій ВАЗу. Ще дві людини постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
автобус ДТП Львів ПДР дерево інкасаторське авто
Смертельна ДТП на Миколаївщині: кросовер вилетів у кювет і перекинувся
01 жовтня 2026, 11:53
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
01 жовтня 2026, 10:26
У Харкові пʼяний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика
01 жовтня 2026, 09:43
Всі новини »
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Ворожий удар по Павлограду: троє постраждалих, жінка – у важкому стані
01 жовтня 2026, 12:57
Два влучання біля Південного мосту: у Києві зупинили рух метро
01 жовтня 2026, 12:45
У Запоріжжі затримали агентів ФСБ, які готували вбивства чотирьох військових ЗСУ
01 жовтня 2026, 12:28
У Раді пропонують підвищити мінімальну зарплату до 12 тисяч гривень: що ще зміниться
01 жовтня 2026, 12:19
Смертельна ДТП на Миколаївщині: кросовер вилетів у кювет і перекинувся
01 жовтня 2026, 11:53
Путін атакує Київ із відчаю: навіщо Росія влаштувала дроновий терор
01 жовтня 2026, 11:35
Apple, DJI, JBL та POCO: на Львівщині митники виявили партію техніки на 1,2 млн гривень
01 жовтня 2026, 11:29
Вперше на Миколаївщині: пацієнтка отримала препарат на основі медичного канабісу
01 жовтня 2026, 11:15
Дрон атакував Київський район Харкова: пошкоджено п'ять автомобілів
01 жовтня 2026, 10:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »