Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В четвер, 1 жовтня, російські військові атакували Павлоград на Дніпропетровщині

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару постраждали троє людей. 69-річну жінку доправили до лікарні у важкому стані.

Також госпіталізовані двоє чоловіків віком 24 та 42 роки, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, зранку 1 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю школиу Солом'янському районі столиці. На щастя, ніхто не постраждав.

Окрім того, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.