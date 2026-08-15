Росіяни атакували Кривий Ріг: двоє постраждалих у важкому стані

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Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За попередніми даними, 61-річний чоловік отримав політравму. Його стан важкий, але стабільний.

Другий постраждалий зазнав травматичної ампутації ноги. Наразі він перебуває в операційній, лікарі борються за його життя.

На місці удару триває гасіння пожежі. Ситуацію з електропостачанням уже стабілізували.

Нагадаємо, в ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну 152 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях. Також уламки збитих цілей впали на одній локації.