14:07  15 серпня
Не проходять платежі: у "ПриватБанку" виникли проблеми з сервісами
14:56  15 серпня
На Рівненщині п'яний 16-річний водій на смерть збив вагітну жінку
09:22  15 серпня
У Львові вибухнув акумулятор у квартирі: надзвичайники врятували шістьох людей
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2026, 16:46

Росіяни атакували Кривий Ріг: двоє постраждалих у важкому стані

15 серпня 2026, 16:46
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вдень 15 серпня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За попередніми даними, 61-річний чоловік отримав політравму. Його стан важкий, але стабільний.

Другий постраждалий зазнав травматичної ампутації ноги. Наразі він перебуває в операційній, лікарі борються за його життя.

На місці удару триває гасіння пожежі. Ситуацію з електропостачанням уже стабілізували.

Нагадаємо, в ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну 152 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях. Також уламки збитих цілей впали на одній локації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Кривий Ріг війна атака постраждалі
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Мобілізація жінок: де межа між обороною України та самознищенням
15 серпня 2026, 18:13
На Київщині жінка побила 11-річного хлопчика через зірвану квітку
15 серпня 2026, 17:39
Німеччина закликала не їхати в Україну перед 24 серпня через загрозу ударів РФ
15 серпня 2026, 17:27
Мир за будь-яку ціну – це не стратегія
15 серпня 2026, 16:35
Зеленський не може знайти нового посла України у США – Politico
15 серпня 2026, 15:47
Удар по комбайну під час жнив на Запоріжжі: ДСНС повідомила про загиблого
15 серпня 2026, 15:17
На Рівненщині п'яний 16-річний водій на смерть збив вагітну жінку
15 серпня 2026, 14:56
Не проходять платежі: у "ПриватБанку" виникли проблеми з сервісами
15 серпня 2026, 14:07
Україна вдарила по "Прогресу" та "Саваслейці": на об'єктах РФ спалахнули пожежі
15 серпня 2026, 13:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віктор Ягун
Микола Княжицький
Віталій Портніков
Всі блоги »