Росіяни атакували Кривий Ріг: двоє постраждалих у важкому стані
Вдень 15 серпня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
За попередніми даними, 61-річний чоловік отримав політравму. Його стан важкий, але стабільний.
Другий постраждалий зазнав травматичної ампутації ноги. Наразі він перебуває в операційній, лікарі борються за його життя.
На місці удару триває гасіння пожежі. Ситуацію з електропостачанням уже стабілізували.
Нагадаємо, в ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну 152 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях. Також уламки збитих цілей впали на одній локації.
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