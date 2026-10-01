У Раді пропонують підвищити мінімальну зарплату до 12 тисяч гривень: що ще зміниться

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Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує встановити з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату на рівні 12 тисяч гривень

Про це пише "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Також комітет пропонує суттєво збільшити прожитковий мінімум. Для однієї особи його рекомендують встановити на рівні 8 781 гривні на місяць, тоді як у проєкті держбюджету закладено 3 559 гривень.

Для окремих категорій населення комітет пропонує такі розміри прожиткового мінімуму:

для дітей до 6 років – 7 735 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 9 874 грн;

для працездатних осіб – 9 241 грн;

для людей, які втратили працездатність, – 7 344 грн.

У комітеті зазначили, що законодавчо встановлений прожитковий мінімум наразі у 2,7-3,6 раза нижчий за фактичний. На думку членів комітету, це не дозволяє забезпечити належний рівень життя громадян.

Водночас комітет пропонує у 2027 році не збільшувати зарплати та грошове забезпечення для всіх категорій працівників бюджетної сфери й державних органів.

Рекомендації комітету стосуються проєкту держбюджету на 2027 рік, який ще має пройти подальший розгляд у Верховній Раді.

Як відомо, 15 вересня уряд схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2027 рік". Він передбачає доходи в обсязі 5,65 трлн грн, що на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. На сектор безпеки і оборони запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн.

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