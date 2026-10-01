Два влучання біля Південного мосту: у Києві зупинили рух метро
У четвер, 1 жовтня, біля опорної частини Південного мосту в Києві зафіксували два влучання безпілотників
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
Наразі рух метро та наземного громадського транспорту через міст зупинено.
Фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань.
Нагадаємо, зранку 1 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю школи у Солом'янському районі міста – виникло загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.
Окрім того, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.
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