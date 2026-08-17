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17 августа 2026, 07:04

РФ атаковала Запорожье и область: двое погибших и трое раненых

17 августа 2026, 07:04
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Фото: Запорожская ОВА
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За сутки российские войска нанесли 1217 ударов по 60 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак в Запорожском районе погибли два человека, еще трое получили ранения.

Оккупанты совершили 20 авиационных ударов по Запорожью, Малокатериновке, Новониколаевке, Григоровке, Викторовке, Трудовом, Новокасяновке, Барвиновке, Терновке, Михайловском, Марьяновке, Новосолоном, Преображенце, Тимошевке, Омельнике, Свободе и других населенных пунктах.

Кроме того, российские военные применили 846 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дроны. Также зафиксирован один обстрел из РСЗО по Цветковому и 350 артиллерийских ударов по населенным пунктам области.

Поступило 35 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, что российские войска 16 августа атаковали реактивным беспилотником почтовое отделение, расположенное в торговом центре в пригороде Одессы. Было известно о двух пострадавших.

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