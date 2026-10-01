Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли серії замовних убивств у Запоріжжі, затримавши "на гарячому" двох завербованих місцевих жителів віком 18 і 19 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Юнаки шукали легких заробітків у Telegram-каналах, після чого їх завербувала російська спецслужба. Після вербування фігуранти спочатку виконали "тестову" місію: відстежили автомобіль українських захисників і підпалили його.

За даними СБУ, ФСБ планувала ліквідувати четверо військовослужбовців ЗСУ, заманивши їх на "побачення" через фейкові акаунти на сайтах знайомств. На місцях зустрічей на бійців мали чекати кілери ФСБ: один мав напасти з мисливським ножем, а інший – знімати злочин на камеру для звіту.

Перед замахами зловмисники підшукували зручні локації для засідки (околиці міста та гаражні кооперативи), а також придбали ніж, змінний одяг і рукавиці.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони з доказами зв'язку з ФСБ, холодну зброю, травматичний пістолет з набоями та бойову гранату.

Зловмисникам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ, який "зливав" бойові позиції свого підрозділу на Донеччині. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.