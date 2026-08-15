Удар по комбайну під час жнив на Запоріжжі: ДСНС повідомила про загиблого

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запорізькому районі російські війська атакували дроном сільськогосподарську техніку, яка працювала в полі під час жнив. Спочатку повідомлялося про двох травмованих, однак згодом рятувальники уточнили: один із чоловіків загинув

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що вдень 15 серпня російські війська атакували дроном сільгосптехніку, яка працювала в полі під час збору врожаю.

За попередніми даними, внаслідок удару загинув 32-річний чоловік. Ще один чоловік травмований, йому надають необхідну медичну допомогу.

Через атаку в полі загорілися комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські війська атакували FPV-дроном комбайн, який працював у полі під час збору врожаю в Запорізькому районі. Було відомо про двох травмованих.

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