Рекорд 2026 року: у Генштабі назвали втрати РФ за вересень

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У вересні втрати особового складу російських військ в Україні становили 46 230 осіб. Це найбільший місячний показник від початку 2026 року

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

"Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення", – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, динаміка втрат російських військ у 2026 році була такою:

січень – 31 710;

лютий – 26 090;

березень – 31 960;

квітень – 32 980;

травень – 33 760;

червень – 39 290;

липень – 42 860;

серпень – 42 020;

вересень – 46 230.

Порівняно із січнем, коли втрати становили 31 710 військових, вересневий показник зріс на 14 520 осіб, або 45,8%.

У Генштабі заявили, що така динаміка свідчить про зростання ефективності українських підрозділів під час ураження російських військ.

"Кожна спроба тиску на наші позиції завершується для ворога неспіврозмірними санітарними й безповоротними втратами. Вдячність кожному і кожній за стійкість і професіоналізм", – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони уразили склад БпЛА, командно-спостережний пункт та ремонтну базу окупантів.