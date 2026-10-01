Рекорд 2026 року: у Генштабі назвали втрати РФ за вересень
У вересні втрати особового складу російських військ в Україні становили 46 230 осіб. Це найбільший місячний показник від початку 2026 року
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.
"Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення", – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, динаміка втрат російських військ у 2026 році була такою:
- січень – 31 710;
- лютий – 26 090;
- березень – 31 960;
- квітень – 32 980;
- травень – 33 760;
- червень – 39 290;
- липень – 42 860;
- серпень – 42 020;
- вересень – 46 230.
Порівняно із січнем, коли втрати становили 31 710 військових, вересневий показник зріс на 14 520 осіб, або 45,8%.
У Генштабі заявили, що така динаміка свідчить про зростання ефективності українських підрозділів під час ураження російських військ.
"Кожна спроба тиску на наші позиції завершується для ворога неспіврозмірними санітарними й безповоротними втратами. Вдячність кожному і кожній за стійкість і професіоналізм", – наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони уразили склад БпЛА, командно-спостережний пункт та ремонтну базу окупантів.