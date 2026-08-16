У передмісті Одеси ворожий дрон атакував поштове відділення у ТЦ
Російські війська 16 серпня атакували реактивним безпілотником поштове відділення, розташоване у торговельному центрі в передмісті Одеси
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізували.
Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.
Тим часом у соцмережах з'явилось відео удару по поштовому відділенню.
Нагадаємо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки на півдні Одеської області зросла до двох людей.
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