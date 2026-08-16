13:27  16 серпня
На Рівненщині неповнолітня на мотоциклі збила дівчину-пішохода
11:30  16 серпня
На Харківщині чоловік загинув від удару струмом на риболовлі
10:41  16 серпня
Кривавий удар по центру Сум: ворожий дрон спалив цивільне авто, є загиблий і поранена
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2026, 15:03

У передмісті Одеси ворожий дрон атакував поштове відділення у ТЦ

16 серпня 2026, 15:03
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Російські війська 16 серпня атакували реактивним безпілотником поштове відділення, розташоване у торговельному центрі в передмісті Одеси

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізували.

Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.

Тим часом у соцмережах з'явилось відео удару по поштовому відділенню.

Нагадаємо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки на півдні Одеської області зросла до двох людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса обстріл окупанти
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
ВМС ЗСУ уразили російський ракетний комплекс "Бастіон" в окупованому Криму
16 серпня 2026, 14:47
У Рівному невідомі кинули гранату на територію будинку топменеджера столичного ТОВ
16 серпня 2026, 14:23
На Одещині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки
16 серпня 2026, 13:58
На Рівненщині неповнолітня на мотоциклі збила дівчину-пішохода
16 серпня 2026, 13:27
ЗСУ вразили ракетний підрозділ у окупованому Криму та міст на Запоріжжі
16 серпня 2026, 12:55
Ракетний удар по "АрселорМіттал Кривий Ріг": наслідки та жертви
16 серпня 2026, 12:26
ФАБи по місту: окупанти вдарили авіабомбами по приватному сектору Слов'янська
16 серпня 2026, 11:56
На Харківщині чоловік загинув від удару струмом на риболовлі
16 серпня 2026, 11:30
Масована атака на Україну: скільки цілей збила ППО вночі
16 серпня 2026, 11:11
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Микола Княжицький
Всі блоги »