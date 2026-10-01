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Правоохоронці ліквідували черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, який організувала 34-річна жителька Одеського району у змові з медиками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці ліквідували черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, який організувала 34-річна жителька Одеського району у змові з медиками

За даними слідства, зловмисники забезпечували чоловіків пакетом підроблених медичних документів заднім числом. Згідно з фальшивими виписками, абсолютно здоровий "клієнт" нібито переніс менінгіт і мав цілу низку тяжких захворювань, хоча жодного дня не лікувався в лікарнях. На підставі цих паперів йому офіційно встановили ІІІ групу інвалідності.

Свої послуги організаторка оцінила у 8500 доларів, які забирала двома траншами (4000 доларів авансу та 4500 доларів після оформлення первинних документів).

Під час обшуків у фігурантки вилучили автомобіль, мобільний телефон та гроші. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через держкордон). Жінці загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці також встановлюють причетність медичних працівників до цієї схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".