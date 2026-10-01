00:55  01 жовтня
Співачка MamaRika втратила голос: що сталось
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2026, 14:23

$8500 доларів за інвалідність: на Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон

01 жовтня 2026, 14:23
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці ліквідували черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, який організувала 34-річна жителька Одеського району у змові з медиками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці ліквідували черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, який організувала 34-річна жителька Одеського району у змові з медиками

За даними слідства, зловмисники забезпечували чоловіків пакетом підроблених медичних документів заднім числом. Згідно з фальшивими виписками, абсолютно здоровий "клієнт" нібито переніс менінгіт і мав цілу низку тяжких захворювань, хоча жодного дня не лікувався в лікарнях. На підставі цих паперів йому офіційно встановили ІІІ групу інвалідності.

Свої послуги організаторка оцінила у 8500 доларів, які забирала двома траншами (4000 доларів авансу та 4500 доларів після оформлення первинних документів).

Під час обшуків у фігурантки вилучили автомобіль, мобільний телефон та гроші. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через держкордон). Жінці загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці також встановлюють причетність медичних працівників до цієї схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область втеча від мобілізації інвалідність втеча за кордон
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок
01 жовтня 2026, 16:10
У роботі "Нової пошти" стався масштабний технічний збій: що відомо
01 жовтня 2026, 15:46
Військовий організував платне переведення з зони бойових дій
01 жовтня 2026, 15:40
Заморозки вночі та до +19° вдень: синоптики розповіли про погоду
01 жовтня 2026, 15:37
Прикордонники вдарили дронами по укриттях та антенах росіян
01 жовтня 2026, 14:55
Зеленський нагородив 1759 захисників України: 716 – посмертно
01 жовтня 2026, 14:51
Сили оборони уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів
01 жовтня 2026, 14:50
Росія вдарила по території ядерного інституту в Києві: що відомо
01 жовтня 2026, 14:24
На Рівненщині чоловік зробив посвідчення водія у чаті GPT
01 жовтня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »