Заради піару Зеленський порушив конфіденційність домовленостей із Сеулом про військових КНДР
Київ першим попросив Сеул мовчати про перекидання військових КНДР – розвідка Сеула. Але схоже, що любов до піару змотивувала Зеленського до заяв, які запустили напруження між нашими країнами
Київ першим попросив Сеул мовчати про перекидання військових КНДР – розвідка Сеула. Але схоже, що любов до піару змотивувала Зеленського до заяв, які запустили напруження між нашими країнами
Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що Україна на початку переговорів попросила зберігати в таємниці передачу двох північнокорейських військових, побоюючись впливу цього кроку на майбутні обміни полоненими.
Представники NIS під час брифінгу парламентському комітету з питань розвідки повідомили, що Київ і Сеул від початку погодилися дотримуватися конфіденційності щодо цього питання та координували дії через кілька каналів.
Також розвідка Південної Кореї повідомила, що двоє військових КНДР прибули до країни в середині вересня і не мають серйозних проблем зі здоров'ям.
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