український політик, громадський діяч, фігурант антикорупційних розслідувань, колишній народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектора».

Заради піару Зеленський порушив конфіденційність домовленостей із Сеулом про військових КНДР

Київ першим попросив Сеул мовчати про перекидання військових КНДР – розвідка Сеула. Але схоже, що любов до піару змотивувала Зеленського до заяв, які запустили напруження між нашими країнами

Київ першим попросив Сеул мовчати про перекидання військових КНДР – розвідка Сеула. Але схоже, що любов до піару змотивувала Зеленського до заяв, які запустили напруження між нашими країнами

Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що Україна на початку переговорів попросила зберігати в таємниці передачу двох північнокорейських військових, побоюючись впливу цього кроку на майбутні обміни полоненими. Представники NIS під час брифінгу парламентському комітету з питань розвідки повідомили, що Київ і Сеул від початку погодилися дотримуватися конфіденційності щодо цього питання та координували дії через кілька каналів. Також розвідка Південної Кореї повідомила, що двоє військових КНДР прибули до країни в середині вересня і не мають серйозних проблем зі здоров'ям.

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