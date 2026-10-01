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01 жовтня 2026, 14:24

Росія вдарила по території ядерного інституту в Києві: що відомо

01 жовтня 2026, 14:24
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Фото: з відкритих джерел
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Російський безпілотник увечері 30 вересня завдав удару по території Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання, передає RegioNews.

Як повідомили в Інституті, атака сталася о 18:18. Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Сам реактор та системи, важливі для його безпеки, не пошкоджені. Змін радіаційного фону не зафіксували – показники залишаються в межах природного фону 0,16-0,20 мкЗв/год.

Наразі триває розслідування та оцінка пошкоджень.

В Інституті зазначили, що з лютого 2022 року реактор перебуває у зупиненому стані з повністю вивантаженою активною зоною. Його використовують для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

В установі назвали удар атакою на мирний ядерний об'єкт та заявили, що він порушує міжнародні принципи й норми ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Виникла пожежа, у приміщенні перебували люди. Загинули двоє людей.

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