Погрози Росії ядерною зброєю за "спробу ізолювати Калінінградську область від решти території країни" фактично означають, що Росія всерйоз готується до такої ізоляції

Погрози Росії ядерною зброєю за "спробу ізолювати Калінінградську область від решти території країни" фактично означають, що Росія всерйоз готується до такої ізоляції

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Очевидно, що існує лише один сценарій, за якого країна НАТО може прагнути ізоляції Калінінградської області: це пряме воєнне зіткнення між Росією та однією з країн Балтії. І те, що Росія публічно озвучує цей сценарій, означає, що він перебуває на стадії активного опрацювання.

Фактично це переказ іншими словами ключової тези, яку 24 лютого 2022 року Путін адресував країнам НАТО. Будь-яке інше тлумачення цього сигналу уявити собі складно.

"Хто б не намагався нам завадити, повинен знати, що відповідь Росії буде негайною і призведе вас до таких наслідків, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Усі необхідні у зв’язку з цим рішення ухвалені. Сподіваюся, що мене почують".