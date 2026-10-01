Фото: поліція

ДТП сталася 29 вересня близько 21:00 у Миргороді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Воскресінській 51-річний місцевий водій авто Toyota виїхав з дороги та врізався у паркан.

Внаслідок ДТП водій та 39-летний пасажир легковика отримали травми. Їх госпіталізували.

Встановлено, що водій перебував за кермом у стані сп'яніння.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

Нагадаємо, вдень 29 вересня на Черкащині на трасі автокран зіткнувся з легковиком. Загинули двоє людей – водій та пасажир автівки.