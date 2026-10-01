На Рівненщині чоловік зробив посвідчення водія у чаті GPT

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На Рівненщині чоловік зробив собі документи через чат GPT. Йдеться про посвідчення водія

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік не проходив навчання в автошколі та не отримував посвідчення водія. Проте він вирішив самостійно зробити собі такий документ. Бланк він замовив у інтернеті, а потім створив собі посвідчення за допомогою чату GPT.

Через кілька місяців його авто зупинили поліцейські. Коли правоохоронці побачили його документ, вони впізнали підробку. Сам бланк не відповідав офіційним бланкам посвідчень, що перебувають в обігу в Україні.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу 8 500 гривень.

Нагадаємо, у Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до підробки документів.