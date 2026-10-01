На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий

Фото: Національна поліція

На Закарпатті біля контрольно-пропускного пункту ДПСУ на в’їзді до Тячева сталася ДТП за участю п'яти транспортних засобів. Одна людина загинула, ще двоє – госпіталізовані

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 48-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції й в’їхав у автомобіль "ВАЗ", який стояв попереду. Після цього вантажівка за інерцією зіткнулася ще з трьома автомобілями – Volkswagen, Honda та Ford.

Від отриманих травм на місці аварії загинув 55-річний водій "ВАЗу".

Двоє пасажирів автомобіля Honda, 67-річний та 54-річний чоловіки, отримали травми, їх госпіталізували. Інші учасники ДТП значних ушкоджень не зазнали.

Водіїв транспортних засобів перевірили на стан сп’яніння – усі були тверезими.

За фактом аварії слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо затримання водія вантажівки.

Нагадаємо, на Черкащині BMW зіткнувся із вантажівкою КамАЗ. За інформацією ДСНС, внаслідок аварії загинули двоє людей та ще двоє отримали травми. Один із загиблих – депутат міської ради Харкова Олександр Лобановський.